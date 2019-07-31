Вартовчанка заплатит огромный штраф за прописку 11 иностранцев в своей квартире
В Нижневартовске осуждена 47-летняя местная жительница. Она признана виновной в фиктивной постановке на учёт иностранцев в своей квартире.
По информации прокуратуры ХМАО-Югры, с сентября по ноябрь 2017 года женщина за вознаграждение фиктивно поставила на учет по месту своего жительства 11 мигрантов. При этом, иностранцы проживали фактически в другом месте.
Суд, учитывая наличие у женщины судимости за аналогичное преступление, назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей и обязательных работ сроком 250 часов.
Добавим, что в Югре продолжаются мероприятия по профилактике нарушений в сфере миграционного законодательства.
ИСТОЧНИК KP.RU