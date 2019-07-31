2019-07-31T12:59:50+03:00
Происшествия

Вартовчанка заплатит огромный штраф за прописку 11 иностранцев в своей квартире

Женщина уже была судима за аналогичное преступление
Алена Кульмухаметова
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Вартовчанка заплатит огромный штраф за прописку 11 иностранцев в своей квартире. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВартовчанка заплатит огромный штраф за прописку 11 иностранцев в своей квартире. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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В Нижневартовске осуждена 47-летняя местная жительница. Она признана виновной в фиктивной постановке на учёт иностранцев в своей квартире.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, с сентября по ноябрь 2017 года женщина за вознаграждение фиктивно поставила на учет по месту своего жительства 11 мигрантов. При этом, иностранцы проживали фактически в другом месте.

Суд, учитывая наличие у женщины судимости за аналогичное преступление, назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей и обязательных работ сроком 250 часов.

Добавим, что в Югре продолжаются мероприятия по профилактике нарушений в сфере миграционного законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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