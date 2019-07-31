СЕГОДНЯ 12:53 2019-07-31T12:53:36+03:00

В сквере «Рябиновый» создают зону отдыха для всех жителей Нягани. Фото с сайта правительства Югры

Работы будут завершены уже к середине августа

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Сквер «Рябиновый» в Нягани благоустраивают в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и его региональной составляющей «Формирование комфортной городской среды». По словам застройщика, работы будут завершены уже к середине августа.

Сквер представляет собой полностью благоустроенную и озелененную территорию внутри жилого микрорайона Восточный вблизи школы №2. Он предназначен для отдыха горожан и проведения общественных мероприятий.

Для этого на его территории будет создано современное комфортное пространство с тротуарами, освещением, малыми архитектурными формами, арт-объектами, скамейками, цветниками, игровыми площадками, велосипедной и автомобильной парковками.

Сам сквер разделен на четыре культурно-досуговые зоны: детская игровая площадка, скейт-парк, который трансформируется в каток в зимний период, а также летний театр со сценой, площадь для размещения ели на новогодние праздники.

Общая площадь сквера составляет почти 17 тысяч квадратных метров. На его территории установлено видеонаблюдение.

Отметим, что сегодня Нягань посетила губернатор Наталья Комарова и посадила в сквере несколько кустарников рябины.

ИСТОЧНИК KP.RU