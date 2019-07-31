2019-07-31T12:33:50+03:00
Общество

В Сургуте за нетрезвое вождение в колонию отправили 17 водителей

К обязательным работам приговорены 50 человек
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте за нетрезвое вождение в колонию отправили 17 водителей. Фото с сайта pixabay.comВ Сургуте за нетрезвое вождение в колонию отправили 17 водителей. Фото с сайта pixabay.com
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В Югре ежедневно продолжают выявлять нетрезвых водителей, многие из которых не впервые совершают это правонарушение.

Так, в Сургуте с начала года по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения» к административной ответственности привлечены более 480 человек. Кроме того, за отказ от прохождения медицинского освидетельствования привлечены 245 нарушителей.

В 2019 году сотрудниками полиции по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» возбуждено 107 уголовных дел. В отношении 94 лиц вынесены обвинительные приговоры. 30 нарушителям назначено наказание, связанное с лишением свободы, из которых 13-ти – условно с испытательным сроком, а 17 злоумышленников отбывают срок в исправительном учреждении. Кроме того, к обязательным работам приговорены 50 человек, еще семерым вынесено наказание в виде штрафов.

Добавим, что 2 августа на трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» сотрудники Госавтоинспекции организуют массовую проверку на трезвость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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