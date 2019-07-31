2019-07-31T12:18:18+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске предпенсионных горожан отправляют на переобучение

Работой они будут обеспечены не менее года
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Ханты-Мансийске предпенсионных горожан отправляют на переобучение. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске предпенсионных горожан отправляют на переобучение. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
Изменить размер текста:

В окружной столице Югры обусдили вопросы трудоустройства горожан предпенсионного возраста. О работе Ханты-Мансийского центра занятости населения в этом направлении проинформировал директор учреждения Руслан Чеботаев.

Так, в настоящее время на учете как безработные состоят 19 граждан предпенсионного возраста. С начала года с него сняты 20 человек, из них двое – отправлены на профобучение, 6 – трудоустроены, 12 – исключены за длительную неявку в центр либо по причине отказа от его услуг.

- Мы можем обучать и незанятых, и занятых горожан. В этом году в планах – организовать курсы для 60 человек, а в последующие годы этот показатель будет увеличен, – сообщил руководитель Ханты-Мансийского центра занятости населения. – На сегодняшний день заключены договоры на обучение 37 работающих горожан.

Главным условием для направления на профобучение является то, что после прохождения соответствующих курсов работники предприятий и учреждений должны будут на этом же месте проработать не менее одного года. Обучение происходит за счет средств предприятий, а центр занятости затем компенсирует понесенные расходы.

Что касается ситуации с трудоустройством граждан пенсионного возраста, то в настоящее время на учете состоит 44 человека. В основном, они ищут себе работу спокойнее той, что была у них до выхода на заслуженный отдых.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ханты-Мансийске впервые состоится выездное заседание Совета при президенте РФ
«Семейная неделя» в Югре превратилась в месячник
Безработный ураец украл бензопилу и сенокосилку
В Югре за прошедшие сутки зарегистрирован один лесной пожар
Доверчивая жительница Урая перевела незнакомцу более 30 тысяч рублей
В Нягани открыли новый корпус технологического колледжа
Вартовчанка заплатит огромный штраф за прописку 11 иностранцев в своей квартире
В сквере «Рябиновый» создают зону отдыха для всех жителей Нягани
Сбербанк провел конференцию для партнеров по жилищному кредитованию
В Сургуте за нетрезвое вождение в колонию отправили 17 водителей
Ремонт в детской поликлинике Нефтеюганска завершится 30 сентября
В Советском спустя шесть лет за присвоение 24 миллионов рублей судят директора кредитного кооператива
Нижневартовские биатлонисты вошли в состав сборной России
Безработный вартовчан обокрал дачу, чтобы раздобыть денег
Сургут возглавил список городов России с самыми дорогими гамбургерами
Вартовчанин на автобусной остановке украл у пенсионерки женскую сумочку
В Сургуте на четыре дня перекроют улицу Юности
В минувшие сутки жители Югры пополнили кошельки мошенников на четверть миллиона рублей
В Нижневартовске закрывают для движения перекрёсток улиц Романтиков и Профсоюзной
На семь лет в тюрьму отправлен житель Сургута за торговлю «синтетикой»
В Югре в нормативное состояние приведут 634 километра дорог
В Урае задержан дачный вор
Заместитель губернатора Югры заявила о своей отставке
На трассе в Югре насмерть разбился водитель «Урала»