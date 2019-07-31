В Ханты-Мансийске предпенсионных горожан отправляют на переобучение

СЕГОДНЯ 12:18 2019-07-31T12:18:18+03:00

Работой они будут обеспечены не менее года

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В окружной столице Югры обусдили вопросы трудоустройства горожан предпенсионного возраста. О работе Ханты-Мансийского центра занятости населения в этом направлении проинформировал директор учреждения Руслан Чеботаев.

Так, в настоящее время на учете как безработные состоят 19 граждан предпенсионного возраста. С начала года с него сняты 20 человек, из них двое – отправлены на профобучение, 6 – трудоустроены, 12 – исключены за длительную неявку в центр либо по причине отказа от его услуг.

- Мы можем обучать и незанятых, и занятых горожан. В этом году в планах – организовать курсы для 60 человек, а в последующие годы этот показатель будет увеличен, – сообщил руководитель Ханты-Мансийского центра занятости населения. – На сегодняшний день заключены договоры на обучение 37 работающих горожан.

Главным условием для направления на профобучение является то, что после прохождения соответствующих курсов работники предприятий и учреждений должны будут на этом же месте проработать не менее одного года. Обучение происходит за счет средств предприятий, а центр занятости затем компенсирует понесенные расходы.

Что касается ситуации с трудоустройством граждан пенсионного возраста, то в настоящее время на учете состоит 44 человека. В основном, они ищут себе работу спокойнее той, что была у них до выхода на заслуженный отдых.

ИСТОЧНИК KP.RU