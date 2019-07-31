Нижневартовские биатлонисты вошли в состав сборной России

СЕГОДНЯ 10:23 2019-07-31T10:23:39+03:00

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В Тюмени с 23 по 29 июля состоялся чемпионат России по летнему биатлону. Данные соревнования стали отборочными для участия в чемпионате и первенстве мира по летнему биатлону, которые пройдут с 23 по 25 августа в Раубичах в Республике Белоруссия.

Как сообщили в департаменте по социальной политике администрации города Нижневартовска, по итогам участия в чемпионате России нижневартовские спортсмены показали следующие результаты: Семён Сучилов занял первое место в масс-старте, Пётр Пащенко – 3 место. Также Пётр взял третье место в Суперспринте.

По итогам отборочных соревнований сформирован предварительный состав участников на чемпионат мира по летнему биатлону. В него также вошли нижневартовские биатлонисты Семён Сучилов и Пётр Пащенко.

ИСТОЧНИК KP.RU