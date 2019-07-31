2019-07-31T09:56:20+03:00
Происшествия

Безработный вартовчан обокрал дачу, чтобы раздобыть денег

Мужчина ранее не был судим
Алена Кульмухаметова
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Безработный вартовчан обокрал дачу, чтобы раздобыть денегБезработный вартовчан обокрал дачу, чтобы раздобыть денегФото: Татьяна Коркина
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Накануне в дежурную часть полиции Нижневартовска обратился житель города, который сообщил, что с его дачного участка, расположенного в дачном товариществе «Ремонтник» пропали редуктор культиватора и шесть дисков фрезы. Сумма ущерба составила 51000 рублей.

Оперативники выяснили, что к преступлению может быть причастен 29-летний ранее несудимый вартовчанин. Его задержали. Мужчина признался, что похитил чужое имущество и продал его, так как нигде не работает и нужны были деньги.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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