Безработный вартовчан обокрал дачу, чтобы раздобыть денег

СЕГОДНЯ 09:56 2019-07-31T09:56:20+03:00

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Накануне в дежурную часть полиции Нижневартовска обратился житель города, который сообщил, что с его дачного участка, расположенного в дачном товариществе «Ремонтник» пропали редуктор культиватора и шесть дисков фрезы. Сумма ущерба составила 51000 рублей.

Оперативники выяснили, что к преступлению может быть причастен 29-летний ранее несудимый вартовчанин. Его задержали. Мужчина признался, что похитил чужое имущество и продал его, так как нигде не работает и нужны были деньги.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU