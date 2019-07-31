2019-07-31T09:50:45+03:00
Общество

Сургут возглавил список городов России с самыми дорогими гамбургерами

Фастфуд выходит почти в 300 рублей
Алена Кульмухаметова
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Сургут возглавил список городов России с самыми дорогими гамбургерами. Фото с сайта pixabay.comСургут возглавил список городов России с самыми дорогими гамбургерами. Фото с сайта pixabay.com
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Высокие зарплаты названы причиной дорогих гамбургеров в Сургуте. Об этом заявили в Росстате.

Накануне ведомство подготовило исследование, в котором узнал среднюю стоимость гамбургера в городах страны. Выяснилось, что любителям фастфуда из Сургута их любимый бургер обойдётся дороже всего - почти 290 рублей. Отрыв от остальных городов весьма существенный.

Так, в Белоярском, что также находится в ХМАО, занявшим второе место, гамбургер стоит около 223 рублей, а в Салехарде, который замкнул тройку лидеров, 194 рубля.

Наименьшую стоимость за булку с рубленой жареной котлетой отдают жители Борисоглебска. Всего 48,52 рубля за бургер. В Москве гамбургер в среднем стоит 109 рублей, а в целом по России — 86 рублей. Независимый экономический эксперт Антон Шабанов отметил, что стоимость гамбургера зависит, во-первых, от овощей, соусов и других наполнителей, которые входят в его состав, а во-вторых, от территориального расположения точки продаж. Кроме того, Шабанов напомнил, что в северных регионах высокие зарплаты и это отражается на стоимости "всего вокруг". Таким образом, чем выше заработная плата в регионе, тем выше и расходы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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