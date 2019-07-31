В Сургуте на четыре дня перекроют улицу Юности

СЕГОДНЯ 09:29 2019-07-31T09:29:58+03:00

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В Сургуте продолжается подготовка к зимнему отопительному сезону. Сейчас идут работы по переустройству сетей теплоснабжения. В этой связи частично будет перекрыта для движения транспорта улица Юности.

Как сообщает портал «О, Сургут», ограничения будут действовать с шести утра 2 августа до шести утра 5 августа. Дорога будет закрыта для движения в районе дома № 19 ближе к 30 лет Победы.

На время перекрытия движение маршрутных автобусов будет осуществляться в объезд перекрываемого участка: - № 31 – при движении от остановочного пункта «ул. Энергетиков» по б-ру Свободы, ул. 30 лет Победы (остановочный пункт «ДК Строитель» на четной стороне), пр-д имени Рубанко, ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Маяковского (остановочный пункт «Профессиональный колледж») – далее по маршруту; в обратном направлении при движении от остановочного пункта «33 микрорайон» по ул. 30 лет Победы, пр. Мира, ул. Маяковского, ул. 50 лет ВЛКСМ, пр. Ленина и далее по маршруту; - № 69, 96 – при движении от остановочного пункта «Спорткомплекс» (на нечетной стороне) по ул.50 лет ВЛКСМ, ул. Маяковского, ул. Музейная, ул. 30 лет Победы (остановочный пункт «ГИБДД») – далее по маршруту; в обратном направлении при движении от остановочного пункта «33 микрорайон» по ул. 30 лет Победы, пр. Мира, ул. Маяковского, ул. 50 лет ВЛКСМ, пр. Ленина и далее по маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU