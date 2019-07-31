2019-07-31T08:58:43+03:00
Происшествия

В минувшие сутки жители Югры пополнили кошельки мошенников на четверть миллиона рублей

Все преступления совершены дистанционным способом
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В минувшие сутки жители Югры пополнили кошельки мошенников на четверть миллиона рублейВ минувшие сутки жители Югры пополнили кошельки мошенников на четверть миллиона рублейФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано семь дистанционных преступлений. Жители Нижневартовска, Югорска и Нижневартовского района перевели мошенникам более 240 тысяч рублей.

По информации пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего мошенники представлялись сотрудниками финансовых организаций и предлагали свои услуги. Таким способом злоумышленники похитили у югорчан более 200 тысяч рублей.

Так, 42-летняя жительница Нижневартовского района, желая получить возврат денег, которые она проиграла на фондовой бирже в 2017 году, лишилась 130 тысяч рублей.

Кроме того, в ловушки аферистов югорчане попадались в интернет-магазинах и на сайте бесплатных объявлений.

Жительница Нижневартовска хотела приобрести фототюль и фотошторы на сайте «Perfecto», но попалась на уловки мошенников.

В Югорске мужчина, приобретая авиабилеты на сайте «SkyAvia», перевел злоумышленникам более 13 тысяч рублей.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ремонт в детской поликлинике Нефтеюганска завершится 30 сентября
В Советском спустя шесть лет за присвоение 24 миллионов рублей судят директора кредитного кооператива
Нижневартовские биатлонисты вошли в состав сборной России
Безработный вартовчан обокрал дачу, чтобы раздобыть денег
Сургут возглавил список городов России с самыми дорогими гамбургерами
Вартовчанин на автобусной остановке украл у пенсионерки женскую сумочку
В Сургуте на четыре дня перекроют улицу Юности
В Нижневартовске закрывают для движения перекрёсток улиц Романтиков и Профсоюзной
На семь лет в тюрьму отправлен житель Сургута за торговлю «синтетикой»
В Югре в нормативное состояние приведут 634 километра дорог
В Урае задержан дачный вор
Заместитель губернатора Югры заявила о своей отставке
На трассе в Югре насмерть разбился водитель «Урала»