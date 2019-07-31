СЕГОДНЯ 08:58 2019-07-31T08:58:43+03:00

В минувшие сутки жители Югры пополнили кошельки мошенников на четверть миллиона рублей Фото: Татьяна Коркина

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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано семь дистанционных преступлений. Жители Нижневартовска, Югорска и Нижневартовского района перевели мошенникам более 240 тысяч рублей.

По информации пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего мошенники представлялись сотрудниками финансовых организаций и предлагали свои услуги. Таким способом злоумышленники похитили у югорчан более 200 тысяч рублей.

Так, 42-летняя жительница Нижневартовского района, желая получить возврат денег, которые она проиграла на фондовой бирже в 2017 году, лишилась 130 тысяч рублей.

Кроме того, в ловушки аферистов югорчане попадались в интернет-магазинах и на сайте бесплатных объявлений.

Жительница Нижневартовска хотела приобрести фототюль и фотошторы на сайте «Perfecto», но попалась на уловки мошенников.

В Югорске мужчина, приобретая авиабилеты на сайте «SkyAvia», перевел злоумышленникам более 13 тысяч рублей.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU