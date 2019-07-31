В Нижневартовске закрывают для движения перекрёсток улиц Романтиков и Профсоюзной
В связи с проведением работ по строительству улицы Романтиков в Нижневартовске с 5 по 11 августа будет выполнено полное перекрытие перекрестка улиц Романтиков и Профсоюзной.
Как сообщили в городской администрации, протяженность дороги – чуть более 500 метров, будет три полосы движения, обустроят тротуары, стоянки, проведут освещение. Средства предусмотрены в рамках адресной инвестиционной программы ХМАО-Югры.
Водителям рекомендуют быть внимательными при движении на данном участке, руководствоваться установленными временными знаками дорожного движения и заранее планировать маршрут движения. В случае осадков сроки проведения работ будут перенесены на количество дней с неблагоприятными погодными условиями.
ИСТОЧНИК KP.RU