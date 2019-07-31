2019-07-31T08:54:20+03:00
Общество

В Нижневартовске закрывают для движения перекрёсток улиц Романтиков и Профсоюзной

Водителей просят заранее планировать свой маршрут
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Нижневартовске закрывают для движения перекрёсток улиц Романтиков и Профсоюзной. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске закрывают для движения перекрёсток улиц Романтиков и Профсоюзной. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
Изменить размер текста:

В связи с проведением работ по строительству улицы Романтиков в Нижневартовске с 5 по 11 августа будет выполнено полное перекрытие перекрестка улиц Романтиков и Профсоюзной.

Как сообщили в городской администрации, протяженность дороги – чуть более 500 метров, будет три полосы движения, обустроят тротуары, стоянки, проведут освещение. Средства предусмотрены в рамках адресной инвестиционной программы ХМАО-Югры.

Водителям рекомендуют быть внимательными при движении на данном участке, руководствоваться установленными временными знаками дорожного движения и заранее планировать маршрут движения. В случае осадков сроки проведения работ будут перенесены на количество дней с неблагоприятными погодными условиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ремонт в детской поликлинике Нефтеюганска завершится 30 сентября
В Советском спустя шесть лет за присвоение 24 миллионов рублей судят директора кредитного кооператива
Нижневартовские биатлонисты вошли в состав сборной России
Безработный вартовчан обокрал дачу, чтобы раздобыть денег
Сургут возглавил список городов России с самыми дорогими гамбургерами
Вартовчанин на автобусной остановке украл у пенсионерки женскую сумочку
В Сургуте на четыре дня перекроют улицу Юности
В минувшие сутки жители Югры пополнили кошельки мошенников на четверть миллиона рублей
На семь лет в тюрьму отправлен житель Сургута за торговлю «синтетикой»
В Югре в нормативное состояние приведут 634 километра дорог
В Урае задержан дачный вор
Заместитель губернатора Югры заявила о своей отставке
На трассе в Югре насмерть разбился водитель «Урала»