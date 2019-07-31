2019-07-31T08:47:41+03:00
Происшествия

На семь лет в тюрьму отправлен житель Сургута за торговлю «синтетикой»

Товар он сбывал через тайники-закладки
Алена Кульмухаметова
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На семь лет в тюрьму отправлен житель Сургута за торговлю «синтетикой»На семь лет в тюрьму отправлен житель Сургута за торговлю «синтетикой»Фото: Татьяна Коркина
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Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Как сообщили в прокуратуре ХМАО-Югры, злоумышленник до января 2019 года купил синтетические наркотики массой более 26 грамм, которые расфасовал на мелкие свертки для дальнейшего распространения на территории города через тайники-закладки.

Преступному бизнесу помешали полицейские. Они задержали сургутянина с поличным.

Суд назначил виновному наказание в виде семи с половиной лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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