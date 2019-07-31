2019-07-31T08:35:43+03:00
Общество

В Югре в нормативное состояние приведут 634 километра дорог

На эти цели потратят почти сорок миллиардов рублей
Алена Кульмухаметова
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В Югре в нормативное состояние приведут 634 километра дорогВ Югре в нормативное состояние приведут 634 километра дорогФото: Татьяна Коркина
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Директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Константин Гребешок рассказал о реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Югры.

По его словам, до 2024 года в рамках нацпроекта в округе в нормативное состояние приведут 634 километра дорог регионального и межмуниципального значения.

Работы уже ведутся. Например, в Ханты-Мансийске в этом году в рамках нацпроекта отремонтируют 21 объект дорожной сети, также активно ведутся работы в Сургуте и Нижневартовске.

Он добавил, что к 2024 году 87,21% дорог в Югре должны быть в нормативном состоянии.

Он также добавил, что актуальную информацию о реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» можно найти на сайте: www.bkdrf.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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