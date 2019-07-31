В Югре в нормативное состояние приведут 634 километра дорог
Директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Константин Гребешок рассказал о реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Югры.
По его словам, до 2024 года в рамках нацпроекта в округе в нормативное состояние приведут 634 километра дорог регионального и межмуниципального значения.
Работы уже ведутся. Например, в Ханты-Мансийске в этом году в рамках нацпроекта отремонтируют 21 объект дорожной сети, также активно ведутся работы в Сургуте и Нижневартовске.
Он добавил, что к 2024 году 87,21% дорог в Югре должны быть в нормативном состоянии.
Он также добавил, что актуальную информацию о реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» можно найти на сайте: www.bkdrf.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU