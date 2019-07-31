В Урае задержан дачный вор

СЕГОДНЯ 07:54 2019-07-31T07:54:46+03:00

Мужчина взломал замок в постройке и выкрал электроинструмент

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В Урае сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины по статье «Кража».

По информации пресс-службы УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, подозреваемый взломал замок и проник в постройку на дачном участке заявителя, откуда похитил электроинструменты общей стоимостью 16 000 рублей. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Добавим, что за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 47 преступлений, раскрыто 34, из них: мошенничество, 13 краж и три преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU