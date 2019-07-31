2019-07-31T07:39:08+03:00
Происшествия

На трассе в Югре насмерть разбился водитель «Урала»

Грузовик занесло на дороге
Алена Кульмухаметова
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На трассе в Югре насмерть разбился водитель «Урала». Фото с сайта Госавтоиснпекции ХМАО-ЮгрыНа трассе в Югре насмерть разбился водитель «Урала». Фото с сайта Госавтоиснпекции ХМАО-Югры
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось вечером в Нижневартовском районе. Погиб водитель грузовика.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 30 июля около 21 часа 05 минут на 8 км автодороги «Мегион-Аганское месторождение» Нижневартовского района 40-летний водитель за рулём «Урал 4320», допустил занос автомобиля на проезжей части, выехал на обочину с последующим опрокидыванием в придорожный кювет.

Водитель грузовика погиб. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

Водитель грузовика погиб. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека погибли и двое – получили травмы. Задержано пять водителей за управлением транспортом в состоянии опьянения, двое – за отказ от медицинского освидетельствования и двое – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. 24 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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