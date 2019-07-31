СЕГОДНЯ 07:24 2019-07-31T07:24:01+03:00

Юным жителям Ханты-Мансийска рассказали о секретах хлебопечения. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

Сказочные герои ждут ребят каждое воскресенье в парке имени Лосева

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В прошедшие выходные в окружной столице Югры состоялась традиционная программа для юных и взрослых горожан.

Пончик-пекарь и Знайка рассказали детям о чудесах хлебопечения. С помощью интересных загадок, тематических игр и веселых эстафет ребята завели тесто и испекли блины. Изюминкой программы стали мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и аквагрим».

Напомним, сказочные герои ждут ребят каждое воскресенье в полдень в парке имени Бориса Лосева у главного фонтана.

Здесь же в 11.00 стартуют проходят поддерживающие занятия спортом «Час здоровья».

Так, в минувшее воскресенье лицензированные инструкторы международной сети Zumba Fitness и программы Strong By Zumba провели фитнес зарядку под зажигательные латиноамериканские ритмы.

ИСТОЧНИК KP.RU