Юным жителям Ханты-Мансийска рассказали о секретах хлебопечения
В прошедшие выходные в окружной столице Югры состоялась традиционная программа для юных и взрослых горожан.
Пончик-пекарь и Знайка рассказали детям о чудесах хлебопечения. С помощью интересных загадок, тематических игр и веселых эстафет ребята завели тесто и испекли блины. Изюминкой программы стали мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и аквагрим».
Напомним, сказочные герои ждут ребят каждое воскресенье в полдень в парке имени Бориса Лосева у главного фонтана.
Здесь же в 11.00 стартуют проходят поддерживающие занятия спортом «Час здоровья».
Так, в минувшее воскресенье лицензированные инструкторы международной сети Zumba Fitness и программы Strong By Zumba провели фитнес зарядку под зажигательные латиноамериканские ритмы.
ИСТОЧНИК KP.RU