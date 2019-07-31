СЕГОДНЯ 06:58 2019-07-31T06:58:33+03:00

Погода в Югре 31 июля: дожди и сильный ветер Фото: Алена Кульмухаметова

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В среду 31 июля в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой и умеренный, местами сильный дождь. Ветер восточный, меняющийся на юго-западный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +18,+23 градусов, по западу +12,+17 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, днём небольшой дождь. Ветер восточный, меняющийся на юго-западный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +18,+20 градусов.

В Сургуте переменная облачность и небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +16, +17 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный 4-12 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +15, +20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU