По улицам Ханты-Мансийска передвигается «Трогательный зоопарк»

СЕГОДНЯ 15:54 2019-07-30T15:54:53+03:00

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Станция юных натуралистов приготовила для самых маленьких хантымансийцев сюрприз: до конца августа на спортивных и детских площадках окружного центра будет работать выездной «Трогательный зоопарк».

Как сообщают организаторы, под руководством внимательных сотрудников ребятишки смогут погладить и покормить пернатых и пушистых питомцев, взять их на руки и сфотографироваться на память. Также маленьким посетителям расскажут о рационе питания животных, особенностях ухода за ними, их повадках и местах обитания в природе.

"Трогательный зоопарк" работает по пятницам. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

- Поскольку площадки расположены в самых разных районах нашего города, мы выбрали несколько, куда будем приезжать по пятницам с 18.00 до 20:00 и общаться с ребятишками и их родителями. Никаких билетов не требуется. Главное – запомнить, когда по графику мы будем работать максимально ближе к вашему дому и району, – рассказала директор станции юных натуралистов Елена Коробейникова.

Сегодня в зоопарке обитают волнистые попугайчики, кролики, шиншиллы, большой толстый лори, черепахи, белки дегу, сахарный поссум, павловская порода кур, енот–полоскун, зеленая игуана и другие интересные представители животного мира.

Так, самый первый выезд зоопарка, на детскую площадку по улице Ленина 90а, состоялся 19 июля, на прошлой неделе он гостил у детей микрорайона Учхоз. А ближайшая встреча намечена на 2 августа. Она, при условии хорошей погоды, пройдет на площадке по улице Кооперативной, 34.

График работы выездного «Трогательного зоопарка» на детских и спортивных площадках Ханты-Мансийска в августе: 9 числа – улица Чкалова,40; 16 – Калинина,22; 23 – Чехова,77; 29 – Свердлова,27. График может быть изменен с учетом погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU