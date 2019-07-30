2019-07-30T15:43:34+03:00
Происшествия

На трассе в Сургутском районе насмерть разбилась пассажирка «Митсубиси Лансер»

Молодой водитель «влетел» в отбойник
Алена Кульмухаметова
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На трассе в Сургутском районе насмерть разбилась пассажирка «Митсубиси Лансер». Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреНа трассе в Сургутском районе насмерть разбилась пассажирка «Митсубиси Лансер». Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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Жуткое дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня около 11.35 на 18 км автодороги «Сургут-Нижневартовск» в Сургутском районе.

Водитель "Митсубиси" врезался в отбойник. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

Водитель "Митсубиси" врезался в отбойник. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 29-летний водитель за рулём «Митсубиси Лансер» не справился с управлением и врезался в отбойник. В результате дорожно-транспортного происшествия 34-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Водитель и пассажирка не были пристёгнуты ремнями безопасности. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

Водитель и пассажирка не были пристёгнуты ремнями безопасности. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

Стоит отметить, что водитель и пассажир были не пристегнуты. Кроме того, дорога в момент ДТП была влажной от дождя. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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