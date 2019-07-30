2019-07-30T15:16:49+03:00
Происшествия

В Югре объявлено штормовое предупреждение

Под угрозой затопления два населенных пункта
Алена Кульмухаметова
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В Югре объявлено штормовое предупреждение. Фото с сайта pixabay.comВ Югре объявлено штормовое предупреждение. Фото с сайта pixabay.com
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До конца ночи 30 июля на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по западной половине местами ожидается опасные явления: очень сильный дождь, гроза.

По данным территориального центра анализа и прогноза угроз безопасности жизнедеятельности, в связи с сильными осадками, выпавшими 29-30 июля и прогнозируемым продолжением сильных осадков в течение дня 30 и ночи 31 июля, ожидается, что в течение 2-3 суток на реке Ляпин – село Саранпауль произойдет интенсивный и значительный рост уровней воды. Вероятность превышения критических отметок 70 процентов. Уже 1-2 августа в зоне затопления окажутся жилые дома населенных пунктов Саранпауль и Хурумпауль Берёзовского района.

В зоне затопления на территории населенного пункта Саранпауль могут оказаться земельные участки, хозяйственные постройки, дороги и 24 жилых дома. На территории населенного пункта Хурумпауль земельные участки, хозяйственные постройки и три жилых дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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