В Нижневартовске из-за менингита закрыли летний лагерь «Радуга»
Энтеровирусный менингит стал причиной закрытия на 20 дней летнего лагеря «Радуга» в Нижневартовске. Всего, по данным Роспотребнадзора ХМАО-Югры, за неделю в городе зарегистрированы два случая заболеваний энтеровирусной инфекцией.
В лагере с дневным пребываем детей «Радуга» зарегистрирован один случай энтеровирусного менингита. Специалистами организованы противоэпидемические мероприятия в очаге заболевания. В лагере проведена заключительная дезинфекция силами специализированной организации.
Проводится обследование контактных сотрудников и детей лагеря.
Для разобщения контактных детей и недопущения дальнейшего распространения энтеровирусной инфекции с 26 июля приостановлена эксплуатация «Радуги» сроком на 20 дней. После окончания периода наблюдения лагерь сможет продолжить дальнейшую работу.
За контактными установлено ежедневное медицинское наблюдение по месту жительства.
ИСТОЧНИК KP.RU