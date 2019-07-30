2019-07-30T14:52:16+03:00
Общество

В Нижневартовске из-за менингита закрыли летний лагерь «Радуга»

Проводится обследование контактных сотрудников и детей лагеря
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске из-за менингита закрыли летний лагерь «Радуга»В Нижневартовске из-за менингита закрыли летний лагерь «Радуга»Фото: Татьяна Коркина
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Энтеровирусный менингит стал причиной закрытия на 20 дней летнего лагеря «Радуга» в Нижневартовске. Всего, по данным Роспотребнадзора ХМАО-Югры, за неделю в городе зарегистрированы два случая заболеваний энтеровирусной инфекцией.

В лагере с дневным пребываем детей «Радуга» зарегистрирован один случай энтеровирусного менингита. Специалистами организованы противоэпидемические мероприятия в очаге заболевания. В лагере проведена заключительная дезинфекция силами специализированной организации.

Проводится обследование контактных сотрудников и детей лагеря.

Для разобщения контактных детей и недопущения дальнейшего распространения энтеровирусной инфекции с 26 июля приостановлена эксплуатация «Радуги» сроком на 20 дней. После окончания периода наблюдения лагерь сможет продолжить дальнейшую работу.

За контактными установлено ежедневное медицинское наблюдение по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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