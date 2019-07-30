СЕГОДНЯ 14:36 2019-07-30T14:36:41+03:00

В Нижневартовске оборудуют 12 площадок для выгула собак. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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В настоящее время на территории города Нижневартовска оборудовано двенадцать специализированных площадок для выгула домашних животных. Все они имеют соответствующие указатели и информационные таблички.

По информации портала городской администрации, Согласно Правилам благоустройства территории города Нижневартовска, размеры площадок для выгула собак, размещаемые на территориях жилого назначения, должны составлять 400-600 кв. м., на прочих территориях – до 800 кв. м.

- В условиях сложившейся застройки можно принимать меньший размер площадок, исходя из имеющихся территориальных возможностей. Доступность площадок для выгула домашних животных – не далее 400 м, на территории микрорайонов с плотной жилой застройкой – 600 м., - объясняет главный специалист оперативно-информационного отдела департамента ЖКХ администрации города Нижневартовска Родион Рудаков

Добавим, что определение места размещения площадки для выгула собак отнесено к полномочиям управления архитектуры и градостроительства администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU