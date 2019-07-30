Стадион «Югра-Атлетикс» открыл легкоатлетические беговые дорожки для всех желающих

СЕГОДНЯ 14:00 2019-07-30T14:00:49+03:00

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В начале месяца открытый стадион «Югра-Атлетикс» с 6 до 9 утра открыл легкоатлетические беговые дорожки для всех желающих в бесплатное пользование. Теперь тренировки на высококлассном покрытии стали еще доступнее. Об этом сообщает «ЮграМегаСпорт».

Врач-кардиолог Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска Прохор Павлов занимается бегом далеко не первый год. Спортсмен начал бегать с 2010 года, с тех пор принял участие во множестве марафонов как в России, так и за рубежом — Франции, Германии, Мальте и даже Южной Африке, где одолел дистанцию в 90 километров.

До конца года у спортсмена немало спортивных целей, среди которых полумарафон «Лужники», который пройдет в Москве 18 августа, затем еще десять километров на московском марафоне, а в конце года марафон в Испании, в Валенсии. Как отмечает кардиолог, это не предел, возможно будет еще несколько промежуточных стартов.

ИСТОЧНИК KP.RU