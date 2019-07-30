Трое вартовчан задержаны за вождение в нетрезвом виде

СЕГОДНЯ 13:42 2019-07-30T13:42:29+03:00

Мужчины уже не первый раз садятся пьяными за руль автомобилей

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Три жителя города Нижневартовск задержаны за повторное управление транспортными средствами в нетрезвом виде.

По информации городской полиции, возле дома 2а по улице 60 лет Октября была остановлена «Волга», 54-летний водитель которой пыл пьян. Возле дома 24 по улице Проспект Победы выявлен автомобиль «Джилли» под управлением 26-летнего нетрезвого вартовчанина. Аналогичный факт выявлен возле дома 31 по улице Рабочая, где 34-летний водитель также был нетрезв.

Выяснилось, что все нарушители уже привлекались в административной ответственности за управление транспортом в алкогольном опьянении. В настоящее время в отношении них возбуждены уже уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU