В парке имени Лосева в Ханты-Мансийске неизвестные разорвали черепашку

СЕГОДНЯ 13:01 2019-07-30T13:03:29+03:00

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Недавно парк имени Лосева заиграл новыми красками. После реконструкции в нём была открыта Аллея сказок, обновлены дорожки и заменены конструкции. Однако радость горожан была короткой. Недальновидные родители с детьми уже испортили одну из фигур. Об этом сообщается в группе «Типичный Ханты-Мансийск» в соцсети ВКонтакте.

- В парке Лосева после реконструкции поставили очень красивые мультипликационные фигурки, одной из этих фигур каждый день крупно достаётся - это черепашка! Люди, ну давайте не будем такими дикими, чтобы разрешать своим маленьким деткам, подросткам и самим себе залазить на эту бедную черепашку ради развлечения или фотографии, она же уже вся порванная - это кошмар какой то! – пишет горожанка и сопровождает пост фото.

На кадрах и правда заметны повреждения фигуры. Администрация города в очередной раз просит жителей Ханты-Мансийска бережнее относиться к фигурам.

ИСТОЧНИК KP.RU