В Югре стартует выдача охотничьих путёвок

СЕГОДНЯ 12:55 2019-07-30T12:55:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Вскоре в Югре откроется сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь. Охотников просят побеспокоиться о получении путёвок.

Муниципальное бюджетное учреждение Ханты-Мансийского района «Досуговый центр «Имитуй» информирует охотников – любителей района и города, что в связи с приближением сроков открытия летне-осенней охоты на пернатую дичь, начинается реализация путевок (разрешений) на производство охоты на закрепленных охотничьих угодьях.

Напомним, сроки охоты на пернатую дичь на территориях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на водоплавающую дичь начинается с третьей субботы августа и сохраняется по 31 декабря 2019 года, на боровую дичь с третьей субботы августа по 29 февраля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU