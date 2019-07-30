В Югре стартует выдача охотничьих путёвок
Вскоре в Югре откроется сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь. Охотников просят побеспокоиться о получении путёвок.
Муниципальное бюджетное учреждение Ханты-Мансийского района «Досуговый центр «Имитуй» информирует охотников – любителей района и города, что в связи с приближением сроков открытия летне-осенней охоты на пернатую дичь, начинается реализация путевок (разрешений) на производство охоты на закрепленных охотничьих угодьях.
Напомним, сроки охоты на пернатую дичь на территориях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на водоплавающую дичь начинается с третьей субботы августа и сохраняется по 31 декабря 2019 года, на боровую дичь с третьей субботы августа по 29 февраля 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU