Авторазборщик обманул жителя Мегиона на 30 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:43 2019-07-30T12:43:37+03:00

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В дежурную часть полиции с заявлением о мошенничестве обратился 41-летний мегионец, который попался на уловки мошенника в социальных сетях.

Полицейским мужчина рассказал, что решил купить автозапчасти для своего автомобиля, поэтому разместил запрос на приобретение фар и капота в одной из популярных автомобильных групп в социальной сети. В этот же день ему поступило предложение от пользователя под именем «Егоров Альберт» из Магнитогорска. Продавец сообщил, что является владельцем «авторазборки» и готов продать мегионцу необходимые запчасти при условии 100% предоплаты. Чтобы удостовериться в личности, житель Мегиона попросил отправить ему фото паспорта продавца. Данные в полученной фотографии паспорта совпали с именем на странице в социальной сети. На следующий день мужчина перевел 30 500 рублей на счет, который был указан в переписке. Продавец подтвердил, что деньги он получил, уже отправляет товар через логистическую компанию на Мегион и вскоре отправит фото накладной для получения посылки.

Спустя некоторое время вновь мегионец написал продавцу, но тот не отвечал. Обеспокоившись, мужчина позвонил в логистическую фирму, но там ему сообщили, что посылку на имя мегионца никто не отправлял. Потерпевший вновь попытался связаться с лже-продавцом и обнаружил, что страница под именем «Егоров Альберт» заблокирована.

Полицейские выяснили, что мошенник для подтверждения личности использовал фотографию чужого ранее утерянного паспорта.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU