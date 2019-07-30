В Югре стартовало онлайн-голосование по выбору подарка новорожденным

СЕГОДНЯ 12:25 2019-07-30T12:25:26+03:00

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Голосование о выборе подарка новорожденному стартовало на портале «Открытый регион – Югра». Жителям Югры предлагают выбрать между готовым подарком и деньгами на счёт.

Первый вариант включает детские принадлежности на сумму 20 тысяч рублей, необходимые малышу в первые месяцы его жизни. В наборе – кроватка, полотенце-уголок, костюм, распашонки, ползунки, шапочка, набор подгузников и многое другое. Перечень предлагаемых для подарка предметов сформирован по результатам опроса югорских семей.

Второй вариант подарка новорожденному представляет собой пластиковую мультикарту «Расту в Югре». При активации мультикарты на лицевой счет одного из родителей или законных представителей на каждого новорожденного будет зачислено 20 тысяч рублей, которые могут быть израсходованы по усмотрению родителей. Также карта предоставляет удобный доступ к информации об электронных сервисах и услугах, связанных с рождением и воспитанием ребенка.

Голосование продлится до 12:00 1 августа. Каждый ребенок, родившийся в регионе с 1 января 2020 года, получит свой первый подарок.

ИСТОЧНИК KP.RU