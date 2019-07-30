СЕГОДНЯ 10:58 2019-07-30T11:00:48+03:00

На самый «мокрый» фестиваль в Сургуте привлекли пожарную технику. Фото Александра Андриенко

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Более тысячи сургутян объединил армянский праздник Вардавар. Самый «мокрый» фестиваль – один из любимых городских мероприятий среди молодежи.

По информации городской администрации, на бульваре Четырех сезонов на улице Усольцева выступили артисты. Организаторы подготовили театрализованное представление об истории праздника, провели спортивные состязания, конкурсы для детей, мастер-класс по выпечке лаваша.

Ковшей хватило всем. Фото Александра Андриенко

В этот день по традиции девушкам дарили розы, а кульминацией праздника стало массовое обливание. На территории бульвара организаторы установили надувные бассейны, привлекли к массовому обливанию пожарную технику.

ИСТОЧНИК KP.RU