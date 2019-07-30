СЕГОДНЯ 10:50 2019-07-30T10:50:55+03:00

Директор турфирмы из Пыть-Яха похитил полмиллиона рублей, собранных на отдых для юных югорчан в Крыму Фото: Татьяна Коркина

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Решил нажиться за счёт отдыха детей директор турфирмы из Пыть-Яха. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В пресс-службе полиции ХМАО-Югре рассказали, что 57-летний мужчина, занимающий должность директора туристического агентства, в рамках исполнения договора обманом похитил более 500 тысяч рублей.

Полицейские установили, что на основании протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием с туристической фирмой города Тюмени был заключен договор на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей от 6 до 17 лет с организацией, расположенной на территории Республики Крым. Согласно условиям договора в стоимость договора включен авиаперелёт на 72 человека. Стоимость же самих проездных документов для детей в стоимость договора не входила.

Подозреваемый зная, что стоимость авиабилетов составляет более 28 тысяч рублей, заключил с родителями детей, направляемых на отдых, договоры, условия которых дублировались в части оказания услуг по организации, бронированию и приобретению авиабилетов, указав стоимость проездных документов 36 тысяч рублей.

Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU