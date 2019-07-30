СЕГОДНЯ 10:41 2019-07-30T10:41:04+03:00

В Когалыме фирму оштрафовали за запоздалый расчёт с бывшими сотрудниками. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Долги по зарплате были погашены после вмешательства прокуратуры

Изменить размер текста: A A

В прокуратуру Когалыма обратились двое бывших сотрудников ООО «РосТранс». По их словам, после увольнения фирма не спешила с ними рассчитаться.

Как сообщили в ведомстве, проверка показала, что предприятие имело перед заявителями задолженность по заработной плате и окончательному расчету при увольнении за апрель 2019 года в размере более 80 тысяч рублей.

Прокурор города внес на имя директора общества представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Также прокурор возбудил в отношении организации производство по делу об административном правонарушении за невыплату или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений.

Накануне виновные привлечены к ответственности в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Долги по заработной плате были закрыты.

ИСТОЧНИК KP.RU