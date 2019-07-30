Обманутым дольщикам из Сургута должны снизить ипотечные ставки

СЕГОДНЯ 10:33 2019-07-30T10:33:39+03:00

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Губернатор Югры Наталья Комарова направила письмо управляющему Ханты-Мансийским отделением Сбербанка Александру Солопу с просьбой снизить финансовую нагрузку путем предоставления ипотечных каникул или снижения процентной ставки по заключенным ипотечным кредитам. Такое решение было принято после встречи главы региона с дольщиками Сургута.

В письме говорится о том, что в Сургуте в настоящее время строительство 18 домов ведется с нарушением сроков. Основные застройщики «проблемных» домов – ООО «ДЭП», ООО «Север Строй Партнер», ООО «СеверСтрой». В результате нарушены сроки по 878 договорам долевого участия в строительстве.

- Югра на протяжении многих лет тесно сотрудничает со Сбербанком и Губернатор считает, что югорчане вправе рассчитывать на партнерские отношения, - пишет Губернатор Югры в своем письме.

ИСТОЧНИК KP.RU