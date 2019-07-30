СЕГОДНЯ 09:59 2019-07-30T09:59:11+03:00

Всего за сутки югорчане перевели мошенникам более 200 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано девять дистанционных преступлений. Жители Сургута, Нягани, Нижневартовска, Мегиона и Ханты-Мансийска перевели мошенникам более 200 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего мошенники представлялись сотрудниками банков и предлагали остановить несанкционированное списание денежных средств. Таким способом злоумышленники похитили у югорчан порядка 100 тысяч рублей.

Кроме того, в ловушки аферистов жители округа попадались в социальных сетях, на сайтах объявлений.

Так, 58-летняя жительница окружной столицы лишилась 80 тысяч рублей, желая продать диван на сайте бесплатных объявлений.

Сургутянин хотел приобрести на сайте httrs://bonus-lukoil.club топливную карту со скидкой, но попался на уловку мошенников и лишился 9 900 рублей.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU