Власти Сургута борются с незаконной рекламой

СЕГОДНЯ 09:55 2019-07-30T09:55:37+03:00

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В Сургуте продолжается борьба с незаконной рекламой. С мая по июль только на проспекте Ленина выявлено около 700 незаконных рекламных конструкций в виде настенных панно – все они были размещены на фасадах зданий без согласования с департаментом архитектуры и градостроительства.

По информации администрации города, накануне рекламу убрали в районе дома № 42/1 по улице 30 лет Победы. Силами администрации удалось снять 11 панно, ещё три демонтировали собственники за свой счет. Всего с начала года Сургут очистили от 98 рекламных щитов.

По словам заместителя начальника контрольного управления Владимира Токмянина, работа по демонтажу ведется в плановом режиме. Если у владельца отсутствует разрешение на установку рекламной конструкции, то ему выдаётся предписание, Если хозяин не удаляет её сам, администрация Сургута вынуждена демонтировать рекламу за счет средств муниципального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU