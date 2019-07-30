В Когалыме стартовала третья смена в школьных лагерях
Третья смена в пришкольных лагерях стартовала в Когалыме 29 июля. Свои двери для 295 юных когалымчан распахнули пятая и седьмая школы, Дом детского творчества.
По информации администрации города, дети под присмотром, получают полноценное витаминизированное питание, а их досуг наполнен массой развлекательных, спортивных, культурно-массовых мероприятий. Среди них - познавательные экскурсии в музей, океанариум, посещение аквапарка, спортивные конкурсы, кинопоказы, викторины, творческие занятия и много всего полезного и интересного.
Отметим, готовность лагерей накануне оценила специальная межведомственная комиссия. Особое внимание было уделено безопасному пребыванию детей.
ИСТОЧНИК KP.RU