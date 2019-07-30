СЕГОДНЯ 09:39 2019-07-30T09:39:48+03:00

В Когалыме стартовала третья смена в школьных лагерях. Фото с сайта администрации города Когалым

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Третья смена в пришкольных лагерях стартовала в Когалыме 29 июля. Свои двери для 295 юных когалымчан распахнули пятая и седьмая школы, Дом детского творчества.

По информации администрации города, дети под присмотром, получают полноценное витаминизированное питание, а их досуг наполнен массой развлекательных, спортивных, культурно-массовых мероприятий. Среди них - познавательные экскурсии в музей, океанариум, посещение аквапарка, спортивные конкурсы, кинопоказы, викторины, творческие занятия и много всего полезного и интересного.

Отметим, готовность лагерей накануне оценила специальная межведомственная комиссия. Особое внимание было уделено безопасному пребыванию детей.

ИСТОЧНИК KP.RU