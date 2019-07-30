2019-07-30T08:56:17+03:00
Происшествия

Нефтеюганец залез в долги, чтобы купить у мошенника паромотор

Хобби замутило разум мужчины
Алена Кульмухаметова
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Нефтеюганец залез в долги, чтобы купить у мошенника паромотор. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреНефтеюганец залез в долги, чтобы купить у мошенника паромотор. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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В минувшие выходные с заявлением о хищении денег в дежурную часть полиции Нефтеюганска обратился 28-летний местный житель, который рассказал, что стал жертвой мошенников.

По его словам, он хотел купить паромотор для занятий воздушным спортом. Цена на этот товар в специализированных магазинах показалась нефтеюганцу высокой, поэтому он решил найти подходящее на сайте бесплатных объявлений.

Позвонив по указанному номеру телефона в одном из объявлений, нефтеюганец переговорил с молодым человек, который пообещал продать аппарат, если получит задаток в размере порядка 37 тысяч рублей. Требуемую сумму пострадавший занял у знакомого и перечислил по номеру банковской карты. После чего объявление с сайта было удалено, а «продавец» перестал выходить на связь.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» и применяются меры по задержанию злоумышленника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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