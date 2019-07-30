2019-07-30T08:49:43+03:00
Общество

На трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» автоинспекторы устроят массовую проверку водителей на трезвость

Автовладельцев просят сохранять спокойствие
Алена Кульмухаметова
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На трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» автоинспекторы устроят массовую проверку водителей на трезвость. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыНа трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» автоинспекторы устроят массовую проверку водителей на трезвость. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

Усиленные посты ДПС будут работать на трассах Югры в пятницу 2 августа. Водителей просят сохранять спокойствие.

По информации Госавтоинспекции Югры, 2 августа на автодороге «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» сотрудниками отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре будет проведено профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения.

Мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, выявление и своевременное исключение из процесса дорожного движения нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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