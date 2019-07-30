2019-07-30T08:41:39+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске 120 семей ждут вселения в долгострой

Сроки сдачи вышли в феврале
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске 120 семей ждут вселения в долгостройВ Ханты-Мансийске 120 семей ждут вселения в долгостройФото: Татьяна Коркина
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Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин встретился с участниками долевого строительства многоквартирного жилого дома по адресу улица Рябиновая, 7. Участниками долевого строительства в этом доме являются 120 семей.

Напомним, застройщик АО СК «ВНСС» должен был сдать дом в эксплуатацию еще в феврале текущего года, однако сроки сдачи затянулись, и горожане обратились в адрес руководителя муниципалитета с просьбой оказать содействие в разрешении проблемы.

Максим Ряшин проинформировал дольщиков, что в результате проведенных переговоров, строительная компания ООО «Квартал» выразила готовность завершить строительство объекта. Договор подряда между застройщиками уже подписан. В настоящее время ООО «Квартал» делает оценку объема необходимых работ, работа по достройке дома началась уже на прошлой неделе. К слову, на сегодняшний день степень его готовности составляет 85%.

Важно то, что при смене застройщика цена вопроса для горожан не изменится.

Генеральный директор ООО «Квартал» Василий Балесный заверил граждан, что уже с 1 ноября они начнут получать ключи от своих квартир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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