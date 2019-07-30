В Сургуте водитель «Ниссана» пострадал при столкновении с фонарным столбом

СЕГОДНЯ 08:32 2019-07-30T08:32:01+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие случилось ранним утром 29 июля в Сургуте. Пострадал водитель иномарки.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 05:10 в городе Сургут на проспекте Пролетарский 36-летний водитель, мужчина за рулём «Ниссан Мистраль», не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в опору уличного освещения. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых восемь человек получили травмы. Задержано шесть водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, восемь – за отказ от медицинского освидетельствования и четверо – за повторное управление с признаками опьянения. 25 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU