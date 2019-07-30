СЕГОДНЯ 07:59 2019-07-30T08:00:56+03:00

Ради приставки и телевизора вартовчанин решился на кражу. Фото с сайта pixabay.com

Мужчина уже был судим и не раз

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В Нижневартовске полицейскими возбуждено уголовное дело в отношении 45-летенего мужчины по статье «Кража».

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, находясь в квартире заявителя, подозреваемый похитил телевизор и игровую приставку. Общая стоимость похищенного составила 67 тысяч рублей. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 45 преступлений, раскрыто 31, из них: грабеж, один случай мошеннических действий, восемь краж и три преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU