Ради приставки и телевизора вартовчанин решился на кражу
В Нижневартовске полицейскими возбуждено уголовное дело в отношении 45-летенего мужчины по статье «Кража».
Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, находясь в квартире заявителя, подозреваемый похитил телевизор и игровую приставку. Общая стоимость похищенного составила 67 тысяч рублей. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 45 преступлений, раскрыто 31, из них: грабеж, один случай мошеннических действий, восемь краж и три преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.
ИСТОЧНИК KP.RU