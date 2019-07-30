СЕГОДНЯ 07:33 2019-07-30T07:35:26+03:00

В Ханты-Мансийске грабитель вырвал из рук женщины телефон. Фото с сайта pixabay.com

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Дорогой телефон очень приглянулся 27-летнему югорчанину. Заполучил он его криминальным способом.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Ханты-Мансийске сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении грабежа. Молодой человек открыто похитил сотовый телефон стоимостью 25 тысяч рублей, принадлежащий 43-летней заявительнице.

Мужчину задержали по горячим следам. Телефон удалось вернуть владелице. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Югре за прошедшие сутки раскрыты четыре ранее зарегистрированных преступления: три кражи и неправомерное завладение автотранспортом.

ИСТОЧНИК KP.RU