2019-07-30T07:24:25+03:00
Общество

Погода в Югре 30 июля: ливни и грозы с сильным ветром

Югорчанам не обойтись без зонта
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 30 июля: ливни и грозы с сильным ветромПогода в Югре 30 июля: ливни и грозы с сильным ветромФото: Алена Кульмухаметова
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Во вторник 30 июля в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшой, по северо-западу и юго-востоку умеренный, по крайнему северо-западу сильный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы 14-19 метров в секунду. Температура +17,+22 градусов, по востоку+23,+28 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, умеренный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью +15,+17 градусов, днём +19,+21 градусов.

В Сургуте облачно, дождь и гроза. Ветер юго-восточный, южный, западный 5-15 метров в секунду. Температура воздуха днём +20, +22 градусов.

В Нижневартовске облачно и дождь, к вечеру ливень с грозой. Ветер восточный, юго-восточный 5-16 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +21, +25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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