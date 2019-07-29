2019-07-29T15:23:19+03:00
Общество

В Югре зарегистрировано семь лесных пожаров

Все они находятся под контролем
Алена Кульмухаметова
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В Югре зарегистрировано семь лесных пожаровВ Югре зарегистрировано семь лесных пожаровФото: Татьяна Коркина
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В Ханты-Мансийском автономном округе на сегодня зарегистрировано семь лесных пожаров. Пострадавших и погибших в пожарах нет.

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, леса горят на площади около 51 га – в Сургутском, Ханты-Мансийском, Кондинском районах. Два пожара – локализованы, распространение огня остановлено. Прогноз по полной ликвидации остальных – в течение суток. Ситуация находится под контролем, работают все ответственные ведомства.

Регион патрулируют 12 самолетов, четыре вертолета, задействованы 84 специалиста авиабазы. Специалисты Роспотребнадзора ведут наблюдение за состоянием атмосферного воздуха – задымления на территории Югры не наблюдается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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