2019-07-29T14:57:17+03:00
Происшествия

Восемь преступлений зарегистрировано в минувшие выходные в Нефтеюганске

Большая часть из них раскрыта
Алена Кульмухаметова
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Восемь преступлений зарегистрировано в минувшие выходные в НефтеюганскеВосемь преступлений зарегистрировано в минувшие выходные в НефтеюганскеФото: Татьяна Коркина
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В минувшие выходные дни в дежурной части города Нефтеюганск зарегистрировано восемь преступлений, пять из которых раскрыты.

Так, 28 июля сотрудниками полиции задержана 27-летняя жительница города, у которой в ходе личного досмотра было обнаружено и изъято наркотическое вещество, общей массой чуть более грамма. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение, изготовление, перевозка наркотических веществ».

В минувшие выходные на уловки дистанционных мошенников попался один нефтеюганец. При покупке паромотора на популярном сайте бесплатных объявлений он лишился порядка 37 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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