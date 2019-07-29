СЕГОДНЯ 14:57 2019-07-29T14:57:17+03:00

Восемь преступлений зарегистрировано в минувшие выходные в Нефтеюганске Фото: Татьяна Коркина

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В минувшие выходные дни в дежурной части города Нефтеюганск зарегистрировано восемь преступлений, пять из которых раскрыты.

Так, 28 июля сотрудниками полиции задержана 27-летняя жительница города, у которой в ходе личного досмотра было обнаружено и изъято наркотическое вещество, общей массой чуть более грамма. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение, изготовление, перевозка наркотических веществ».

В минувшие выходные на уловки дистанционных мошенников попался один нефтеюганец. При покупке паромотора на популярном сайте бесплатных объявлений он лишился порядка 37 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU