Центр зимних видов спорта в Ханты-Мансийске посетила делегация FIS

СЕГОДНЯ 14:46 2019-07-29T14:46:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Окружную столицу Югры посетили технический делегат Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мартинс Никласс, а также технический делегат Федерации лыжных гонок России, судья международной категории по лыжным гонкам Виктор Григорьев.

Как сообщает «ЮграМегаСпорт», специалисты прибыли в столицу Югры для осмотра трасс, по которым проедут участники предстоящего этапа Кубка мира по лыжероллерам.

Напомним, сразу две из трех гонок, спринт и масс-старт, пройдут по городским магистралям Ханты-Мансийска, поэтому инспекция началась еще рано утром, пока дороги города еще не были загружены транспортом. Технические делегаты вместе с вице-президентом Федерации лыжных гонок Югры Сергеем Кряниным осмотрели дорожное полотно и определили наиболее опасные участки.

Затем делегация посетила Центр зимних видов спорта имени Филипенко, где пройдет индивидуальная гонка. Из-за высокой скорости, с которой будут проходить дистанцию спортсмены, возникла необходимость в расширении некоторых участков трассы. Помогли определить наиболее уязвимые места югорские лыжники, участники предстоящих соревнований Антон Гафаров и Евгений Дементьев.

Также технический делегат FIS отметил, что приятным сюрпризом для него стало присутствие большого количества зрителей на прошлогодних гонках и выразил надежду, что на предстоящих стартах их будет не меньше.

Добавим, что на сегодняшний день в адрес оргкомитета поступили заявки от шести команд —Италии, Латвии, Норвегии, России, Словакии и Швеции. Общее количество участников соревнований составляет 102 человека, в прошлом же году в Ханты-Мансийск выявляли сильнейших роллеристы из восьми стран. Напомним, в программу соревнований, которые пройдут с 22 по 25 августа, войдут три дисциплины: индивидуальная гонка, спринт 200 метров и масс-старт.

ИСТОЧНИК KP.RU