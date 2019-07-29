2019-07-29T14:33:35+03:00
Общество

Житель Югорска, продавая квартиру, перевёл лжепокупательнице 30 тысяч рублей

Мужчина очень хотел получить залог
Алена Кульмухаметова
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Житель Югорска, продавая квартиру, перевёл лжепокупательнице 30 тысяч рублейЖитель Югорска, продавая квартиру, перевёл лжепокупательнице 30 тысяч рублейФото: Татьяна Коркина
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Накануне в полицию Югорска с заявлением о мошенничестве обратился 48-летний местный житель. Мужчина рассказал, что хотел продать принадлежащую ему квартиру и разместил объявление на одном из сайтов в сети Интернет.

Полицейским мужчина рассказал, что ему поступил звонок от неизвестной женщины. Потенциальная покупательница пояснила, что квартира её заинтересовала, и она хотела бы сразу внести залог в размере 200 тысяч рублей. Перевод звонившая хотела осуществить сразу и сообщила, что как раз находится в одном из банков в Тюмени. Затем женщина попросила оплатить комиссию перевода в размере 5 тысяч рублей и пояснила, что все подробности и условия перевода ему объяснит специалист банка, который перезвонит ему в ближайшее время.

Югорчанин стал сомневаться, но получить залог ему хотелось, потому он поверил покупательнице. Подойдя к ближайшему банкомату под руководством специалиста банка, перезвонившего ему на абонентский номер, перевел требуемую сумму. После этого, специалист сообщил, что платеж не прошел и нужно попробовать заново. Таким образом, за несколько подобных операций мужчина перевел мошенникам 30 тысяч рублей.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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