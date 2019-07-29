В Октябрьском районе для югорчан установят больше книгообменников

СЕГОДНЯ 14:27 2019-07-29T14:27:57+03:00

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Книговорот или буккроссинг пользуется огромным спросом у любителей читать из Октябрьского района Югры. По условиям книговорота, книгу сначала регистрируют на специальном сайте, а затем оставляют в людном месте, то есть «отпускают» и «ловят» десятки книги. Нашедший книгу и взявший ее себе, регистрирует свою находку на этом же сайте.

Библиотеки Октябрьского района уже более семи лет используют такую вариацию буккроссинга, как «Свободная полка» на которую каждый может поставить свою книгу или взять понравившуюся. На «Свободную полку» попадают не только книги, но и периодические издания. И уже за это время появились постоянные читатели, которые приходят именно для того, чтобы взять со «Свободной полки» книгу или поставить на нее свою прочитанную. Каждая библиотека оформляет «Свободные полки» в своих залах, а также в торговых помещениях, учреждениях здравоохранения, отделении почтовой связи и т. д.

Каждый навигационный сезон на речном причале в деревне Нижние – Нарыкары действует подобная полка, а в 2019 году с появлением зала ожидания на речном причале «Свободная полка» появилась в пгт. Октябрьское. Ежегодно на полки попадает более 500 экземпляров книг и периодических изданий. В дальнейшем планируется организовать «Свободную полку» в селе Перегребное.

ИСТОЧНИК KP.RU