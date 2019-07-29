2019-07-29T13:58:02+03:00
Происшествия

Сургутянину за вылов шести щук грозит срок

Ущерб государству составил 11 тысяч рублей
Алена Кульмухаметова
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Сургутянину за вылов шести щук грозит срок. Фото с сайта pixabay.comСургутянину за вылов шести щук грозит срок. Фото с сайта pixabay.com
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Два года лишения свободы может получить рыбак из Сургутского района за вылов шести щук.

По информации пресс-службы администрации Сургутского района, 12 июля текущего года 55-летний сургутянин на озере в районе 64 километра автодороги Сургут-Когалым, используя рыбацкую сеть, поймал шесть щук, тем самым причинив ущерб водным биологическим ресурсам на общую сумму порядка 11 тысяч рублей. Полицией возбуждено уголовное дело по факту незаконной вылова рыбы.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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