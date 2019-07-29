СЕГОДНЯ 13:48 2019-07-29T13:48:27+03:00

Фестиваль бардовской песни состоится в выходные в Югре. Фото с сайта pixabay.com

Принять участие в нём могут все желающие

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Романтиков и любителей песен под гитару ждут 3 августа в посёлке городского типа Приобье Октябрьского района Югры. Там на территории отдыха «Прибой» у озера Зеркальное состоится I обский фестиваль бардовской песни "Обские аккорды".

Организаторы сообщают, что в фестивале могут принять участие все желающие, исполняющие песни под гитару: авторы-исполнители, исполнители-солисты и коллективы (дуэты, ансамбли), работающие в жанре бардовской песни. Каждый участник представляет на конкурс не более двух (желательно разноплановых) произведений.

Заявки на участие принимаются до 27 июля по адресу: городской посёлок Октябрьское, ул. Советская 13А и электронной почте: oktrdk@yandex.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU