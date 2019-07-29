СЕГОДНЯ 13:27 2019-07-29T13:27:21+03:00

Фестиваль «Семейный квартал» собрал когалымчан во дворе дома на Градостроителей. Фото с сайта администрации города Когалым

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Традиционным фестиваль «Семейный квартал» состоялся 28 июля на игровой площадке во дворе дома по улице Градостроителей, 4 в Когалыме. Организаторы подготовили для когалымчан и гостей города развлекательно-игровую программу, познавательную викторину «Мир глазами детей», конкурс поделок из природных материалов, аквагрим, конкурс рисунков на асфальте «Я рисую лето».

Веселая музыка, улыбки, ростовые куклы – организаторы предусмотрели всё, для праздника.

Цель проекта «Семейный квартал» проста - укрепление института семьи и традиционных семейных ценностей, совместный досуг, организация дружеского общения семей когалымчан, проживающих в разных микрорайонах города Когалыма. И судя по откликам горожан, организаторам успешно удается достичь ее.

Фестиваль «Семейный квартал» запланировал следующую встречу на 3 августа с 17:00 до 19:00 в сквере «Югорочка».

ИСТОЧНИК KP.RU