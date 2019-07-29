СЕГОДНЯ 13:16 2019-07-29T13:16:20+03:00

Сходила ночью за хлебушком: в Сургуте пьяные хулиганы повредили автомобиль горожанки, пока та была в магазине Фото: Татьяна Коркина

Изменить размер текста: A A

Экипажи ППС и ДПС были стянуты сегодня ночью к остановочному комплексу возле дома Майская, 3 в Сургуте. По информации, «К-информ», подрались нетрезвые хулиганы.

Во время потасовки один из них пнул припаркованную рядом «Ладу Весту», владелица которой отоваривалась в павильоне. Один из покупателей, ставший свидетелем конфликта, попытался скрыться подальше от места происшествия, но был задержан полицейскими. Как оказалось, причина побега - был пьян. Стражи правопорядка задержали его и выяснили причину побега – мужчина был пьян, но сел за руль.

Нарушителя передали инспекторам ДПС, его авто отправлено на штрафстоянку. Хулиганов доставили в городской отдел полиции. Туда же с заявлением на участников дебоша обратилась владелица поврежденной «Лады Весты».

ИСТОЧНИК KP.RU